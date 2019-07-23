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23 Temmuz 2019, Salı
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Açık artırma ile satacağım

Açık artırma ile satacağım

Trabzonspor Başkanı Ahmet , Ömür'e ayakkabılarını vermesiyle ilgili konuştu. Başkan Ağaoğlu, "Ayakkabıları imzalatıp açık artırmayla satacağım, geliri kulübe." ifadelerini kullandı.

Ömür'e antrenman sırasında ayakkabısını vermesiyle ilgili konuşan , "Abdülkadir koşu ayakkabılarını otelde unuttu. Malzemeci almaya gitti. Gidiş geliş 10 dakika sürecekti. Abdülkadir çoraplarıyla ayakkabısız koşmaya kalktı. Allah korusun en ufak kesik, en ufak sivri taş parçası, benzeri bir cisim ayakta ciddi enfeksiyona sebebiyet verebilir. Biraz ondan kaynaklanıyordu. Ben biraz panikledim. Koştuktan sonra bana iade etti. Ben de onu imzalatıp açık attırmayla satacağım, geliri kulübe" diye konuştu.

FORVET 48 SAAT İÇİNDE
Anderlecht'in golcüsü Santini'nin gündemde olup olmadığı yönünde soru sorulan Ağaoğlu, "Yeni forvetimiz çarşamba veya perşembe günü belli oluyor. Benim ağzım sıkı ama görüştüğümüz oyuncular var. 48 gün sabrettik, 48 saat daha sabredince neyin ne olduğunu herkes görecek. Santini bonservis ücreti olan bir oyuncu. Biz genellikle bonservis ücreti vermekten hoşlanmayan bir kulübüz" cevabını verdi.

  1. 23.7.2019
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