Açık artırma ile satacağım
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'e ayakkabılarını vermesiyle ilgili konuştu. Başkan Ağaoğlu, "Ayakkabıları imzalatıp açık artırmayla satacağım, geliri kulübe." ifadelerini kullandı.
FORVET 48 SAAT İÇİNDE
Anderlecht'in golcüsü Santini'nin gündemde olup olmadığı yönünde soru sorulan Ağaoğlu, "Yeni forvetimiz çarşamba veya perşembe günü belli oluyor. Benim ağzım sıkı ama görüştüğümüz oyuncular var. 48 gün sabrettik, 48 saat daha sabredince neyin ne olduğunu herkes görecek. Santini bonservis ücreti olan bir oyuncu. Biz genellikle bonservis ücreti vermekten hoşlanmayan bir kulübüz" cevabını verdi.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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