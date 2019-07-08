Trabzonspor 2 transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor'un transfer fırtınası dinmek bilmiyor. Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında birçok oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, Donis Avdijaj'ın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Altyapıdan Ahmet Baha Bilgin ile de profesyonel sözleşme imzalandı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada;



Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 274.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.