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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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2 transferi 'a bildirdi!

Trabzonspor 2 transferi KAP'a bildirdi!

sezonun hızlı takımı , bombaları patlatmaya devam ediyor. Şuana kadar birçok oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, ve altyapıdan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

'un fırtınası dinmek bilmiyor. Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında birçok oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, 'ın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Altyapıdan ile de profesyonel sözleşme imzalandı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada;

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 274.000.- garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

  1. 08.07.2019
  2. Güncelleme: 08.07.2019 20:53
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