Trabzonspor 2 transferi KAP'a bildirdi!
Transfer sezonun hızlı takımı Trabzonspor, bombaları patlatmaya devam ediyor. Şuana kadar birçok oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, Donis Avdijaj ve altyapıdan Ahmet Baha Bilgin ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'un transfer fırtınası dinmek bilmiyor. Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında birçok oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, Donis Avdijaj'ın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Altyapıdan Ahmet Baha Bilgin ile de profesyonel sözleşme imzalandı.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada;
Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 sezonu için 274.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ;
2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
- 08.07.2019
- Güncelleme: 08.07.2019 20:53
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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