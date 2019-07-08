Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor Kulübü, İranlı futbolcusu Vahid Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre İranlı futbolcuya 150 bin Euro fesih tazminatı ödenecek.
Trabzonspor, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Vahid Amiri ile yollarını ayırdı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya 150 bin avro fesih tazminatı ödenecektir." ifadesine yer verildi.
İranlı sol kanat futbolcusu Trabzonspor'da 22 lig maçında 679 dakika sahada kalmış ve 1 gol kaydetmişti.
- 08.07.2019
- Güncelleme: 08.07.2019 15:37
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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