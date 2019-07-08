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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi

Kulübü, İranlı futbolcusu 'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre İranlı futbolcuya 150 bin Euro fesih tazminatı ödenecek.

, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İranlı futbolcu ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya 150 bin avro fesih tazminatı ödenecektir." ifadesine yer verildi.

İranlı sol kanat futbolcusu Trabzonspor'da 22 lig maçında 679 dakika sahada kalmış ve 1 gol kaydetmişti.

Trabzonspor'da golcü arayışı

  1. 08.07.2019
  2. Güncelleme: 08.07.2019 15:37
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