Trabzonspor'da golcü arayışı
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine giren son isim Wilfred Bony oldu.
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