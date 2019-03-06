"Kandırıldım"
Gökdeniz Karadeniz, 850 bin euro'luk alacağı için Rubin Kazan'a başvurmuştu.
Gökdeniz Karadeniz, 850 bin euro'luk alacağı için Rubin Kazan'a başvurmuştu. Rus ekibinden "Borcu ödeyeceğiz ama Gökdeniz bu işin üzerinde çok duruyor" açıklaması gelmişti. Eski milli yıldız konu ile ilgili, "24 Ağustos 2018'de ödeme yapılacaktı ama ne aradılar ne sordular. Kandırıldım" ifadesini kullandı.
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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