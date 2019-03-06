"Kandırıldım" – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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"Kandırıldım"

"Kandırıldım"

, 850 bin euro'luk alacağı için 'a başvurmuştu.

, 850 bin euro'luk alacağı için 'a başvurmuştu. Rus ekibinden "Borcu ödeyeceğiz ama Gökdeniz bu işin üzerinde çok duruyor" açıklaması gelmişti. Eski milli yıldız konu ile ilgili, "24 Ağustos 2018'de ödeme yapılacaktı ama ne aradılar ne sordular. Kandırıldım" ifadesini kullandı.

  1. 6.3.2019
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