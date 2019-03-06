Gökdeniz Karadeniz, 850 bin euro'luk alacağı için Rubin Kazan'a başvurmuştu. Rus ekibinden "Borcu ödeyeceğiz ama Gökdeniz bu işin üzerinde çok duruyor" açıklaması gelmişti. Eski milli yıldız konu ile ilgili, "24 Ağustos 2018'de ödeme yapılacaktı ama ne aradılar ne sordular. Kandırıldım" ifadesini kullandı.