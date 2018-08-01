Hekimoğlu Döküm'den Trabzonspor'un 'Yanyana' kampanyasına destek geldi.
Hekimoğlu Döküm Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'un 'Yanyana" kampanyasına destek geldi.
Hekimoğlu Döküm Sanayii Yönetim Kurulu ve Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Trabzonspor olan desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon 400 çalışanına forma hediye eden Hekimoğlu, bu sezon öncesi de 400 çalışanına passolig kartı ve maraton tribününden kombine alarak bordo-mavili kulübün geçtiğimiz günlerde başlattığı 'Yanyana" kampanyasına büyük bir destek sağladı.
Hekimoğlu, Trabzonspor yönetiminin göreve geldiği günlerde başlatmış olduğu yardım kampanyasının da öncü isimlerinden olmuştu.
Celil Hekimoğlu, passolig ve kombine alarak hem çalışanlarını motive etti hemde Trabzonspor'un yanında oldu.
- 1.8.2018 09:46
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Fener'de Josef de Souza ile Giuliano satış listesinde
Toplam 4
Yorum
bjk advers Fenerin sportif direktörü Comolli Fenerde ne fark yarattı ? Fenerlilerin bir tanesi Comolli için Fenere bu katkıyı sağladı diyebilir mi ?
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Quaresma'dan transfer açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ramço adamsın be Q7 SENİ KOVMAK MUMKUNMU AMA FUTBOL BU HERŞEY OLUR
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Yasa dışı bahise ağır darbe
Toplam 2
Yorum
KFY BÜTÜN MAÇLARI TEK MAÇ YAPSINLAR - İSTEDİKLERİ ORANI AÇSINLAR. AMA BU MBS SAÇMALIĞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ. 3. DÜNYA ÜLKESİMİYİZ BİZ.
Hekimoğlu Döküm'den Trabzonspor'un 'Yanyana' kampanyasına destek geldi. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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