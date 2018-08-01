Hekimoğlu Döküm'den Trabzonspor'un 'Yanyana' kampanyasına destek geldi.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Hekimoğlu Döküm'den 'un '' kampanyasına destek geldi.

    Hekimoğlu Döküm'den Trabzonspor'un 'Yanyana' kampanyasına destek geldi.

    Başkanı 'ndan 'un '" kampanyasına destek geldi.

    ve Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı , olan desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon 400 çalışanına forma hediye eden Hekimoğlu, bu sezon öncesi de 400 çalışanına passolig kartı ve maraton tribününden kombine alarak bordo-mavili kulübün geçtiğimiz günlerde başlattığı '" kampanyasına büyük bir destek sağladı.

    Hekimoğlu, Trabzonspor yönetiminin göreve geldiği günlerde başlatmış olduğu yardım kampanyasının da öncü isimlerinden olmuştu.
    Celil Hekimoğlu, passolig ve kombine alarak hem çalışanlarını motive etti hemde Trabzonspor'un yanında oldu.

    1. 1.8.2018 09:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hekimoğlu Döküm'den Trabzonspor'un 'Yanyana' kampanyasına destek geldi. haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN