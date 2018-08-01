Hekimoğlu Döküm Sanayii Yönetim Kurulu ve Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Trabzonspor olan desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon 400 çalışanına forma hediye eden Hekimoğlu, bu sezon öncesi de 400 çalışanına passolig kartı ve maraton tribününden kombine alarak bordo-mavili kulübün geçtiğimiz günlerde başlattığı 'Yanyana" kampanyasına büyük bir destek sağladı.

Hekimoğlu, Trabzonspor yönetiminin göreve geldiği günlerde başlatmış olduğu yardım kampanyasının da öncü isimlerinden olmuştu.

Celil Hekimoğlu, passolig ve kombine alarak hem çalışanlarını motive etti hemde Trabzonspor'un yanında oldu.