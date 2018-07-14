5 takviye gerek
Teknik direktör Ünal Karaman, Slovenya'nın Kranj kasabasında gerçekleştirdikleri ilk etap kampını değerlendirdi. Antrenman temposunun üst düzeyde ve takımdaşlık ruhunun ön planda olduğu, üst düzeyde verim aldıkları bir ilk etap kampını geride bıraktıklarını belirten 52 yaşındaki hoca, "Geçmişte 5 futbolcumuzun yaşadığı sakatlık endişe verici. Şu anda baktığınızda eksiğimiz 5 gözüküyor. Ama bunun 7'si de 8'i de var. Bu tamamen bütçeyle alakalı bir durum. Sonuçta uzun bir lig, kupa oynayacaksın. Bunun yağmuru, karı, sakatlığı var" diye konuştu.
CiDDi ÇALIŞMA YAPILIYOR
Karaman, "Biz burada birçok şeyden daha uzak yaşıyoruz. Çabayı biliyorum, izleme komitesindeki arkadaşlar, hocalarımız ciddi anlamda çalışıyor, yöneticilerimizin ciddi anlamda oyuncu katmak için çalıştıklarını biliyorum. Ancak insanlar farklı olmuş. Ben bugün bir şey konuşup sözünü vermişsek bitmiştir. Ancak bir oyuncu 'akşam gelecek' deniyor. Bir bakıyorsun, 'Uçak kalkmadı, o olmadı bu olmadı' farklı mazeretler yaşanıyor. Bir taraftan da kulübün bütçesi belli, çok fazla açılmamamız lazım" ifadelerini kullandı.
SAKAT OYUNCULARIN DURUMU
Karaman, şöyle devam etti: "Örneğin Castillo, 'Ben hazırım, oynayacağım' dese de ben gerekirse iki hafta daha fedakarlık yapacağım. Bütün kas gruplarını tepeden tırnağa gözden geçireceğim. Burak ve Rodallega'nın ufak da olsa bir sıkıntısı var. Sosa sıkıntı yaşadı. Abdülkadir bile sertleşen adalesinden geçmiş dönemde sakatlık yaşamış. 'Hocam antrenmana çıkacağım, hazırım' dedi. Ben, 'Çıkamazsın, bekle' dedim. Kamil Ahmet'in uzun bir sakatlık dönemi var. Bu futbolcu yapısında 5-6 oyuncumuzun sicilinde bu sakatlık işi varken bu işi hafife alamazsın."
MÜTHiŞ BiR BÜTÜNLEŞME VAR
Takımdaki herkesin birbirini destekleyip kucakladığını söyleyen Karaman, şu ifadeleri kullandı: "Örneğin Castillo, 'Hocam benim oynamam lazım, siz ve arkadaşlarım bana o güveni verdiniz.' diyor. Ama 'Castillo sakat' deniyor. Örneğin Sosa'nın arka adalesinde sakatlığı var. MR'da ve filmlerde belli oluyor, ödemi var. Bana göre şu anda erken başladı. Ancak Sosa özverili, bir an önce sahanın içinde olup arkadaşlarıyla olmak istiyor. Abdülkadir aynı şekilde."
SAVUNMA GÖBEĞi BOŞALMIŞ
Rakibin saygı duyduğu bir Trabzonspor oluşturmak istediğini belirten Karaman, "Biz geçtiğimiz sezona göre savunma göbeğini boşaltmış durumdayız. Orta sahadan geçen seneden bize ciddi katkı sağlamış oyuncumuzun transferi gerçekleşti. Bero'yu da gönderdik. O bölge için de bir ihtiyaç hasıl olabilir. Kanatlarda Castillo'nun iyi olduğu durumda dahi arayışlarımız devam ediyordu. Oraya da iki oyuncu söz konusu. Ama imkanlar da belli 'Hayır öyle olacak, böyle olacak' diyemeyiz" dedi.
3-5 KURUŞUN HESABINDA OLANLAR
Takimdaki genç oyuncularla ilgili de konuşan Ünal Karaman, "Onlar bizim evlatlarımız... Giden de kalan da aynı şekilde. Kısa zamanda kazanıp da evine götüreceği 3-5 kuruşun, otobüs bileti ile evine gitmek yerine kendi altına çekeceği aracı bugünden elde etmenin hesabı içinde olanlarla aynı paralelde gitmemiz söz konusu değil. Konuşmalarım Sefa ile ilgili değildi."
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rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
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