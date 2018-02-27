Sadece 1 puan fazla – Fotomaç – 27 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sadece 1 puan fazla

    Sadece 1 puan fazla
    FIRTINA, geçtiğimiz yıl 23 maçta 35 puan toplamıştı ve lider ile arasında 18 puanlık fark bulunuyordu. ekibi bu sezon 23 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti ve 36 puan aldı. geçen sezona bir puan fark attı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sadece 1 puan fazla haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN