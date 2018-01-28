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    28 Ocak 2018, Pazar
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    evinde 20’ye 17 önde

    Fırtına evinde 20’ye 17 önde

    ile F.Bahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

    Trabzon'da yapılan resmi ve özel 49 maçta 20, Kanarya 17 galibiyet aldı, 12 karşılaşma berabere bitti. Avni Aker Stadı'nda ev sahibi 55, F.Bahçe 53 gol attı. Trabzon'daki 44 lig maçında ise F.Bahçe 17, Fırtına 16 kez kazandı, 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi. 'deki derbilerde bordo-mavililer 47, sarılacivertliler 52 gol kaydetti.

    Her şey olumlu (Mini yorum / Olcay ÇAKIR)
    Son yıllarda hiç bu kadar olumlu bir ortamı olmamıştı Trabzonspor'un. Taraftarların ilgisi gerçekten müthiş. Hazırlıklar hep kazanmaya odaklı. Bundan sonrası teknik adam marifetleri ve oyuncu grubunun motivasyonuna bakıyor adeta. Durumun Trabzonspor adına olumsuz gitmesi için hakem ve tahrik edilmiş tribün reaksiyonları harici akla başka bir ihtimal gelmiyor. O konuda da herkes dikkatli gözüküyor. Teknik adamın ise tek bir mazereti var; sol beksiz olması. Orada da sanatını konuşturacak artık. Hiç kusura bakmasın!
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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