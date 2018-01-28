Fırtına evinde 20’ye 17 önde
Trabzonspor ile F.Bahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.
Her şey olumlu (Mini yorum / Olcay ÇAKIR)
Son yıllarda hiç bu kadar olumlu bir ortamı olmamıştı Trabzonspor'un. Taraftarların ilgisi gerçekten müthiş. Hazırlıklar hep kazanmaya odaklı. Bundan sonrası teknik adam marifetleri ve oyuncu grubunun motivasyonuna bakıyor adeta. Durumun Trabzonspor adına olumsuz gitmesi için hakem ve tahrik edilmiş tribün reaksiyonları harici akla başka bir ihtimal gelmiyor. O konuda da herkes dikkatli gözüküyor. Teknik adamın ise tek bir mazereti var; sol beksiz olması. Orada da sanatını konuşturacak artık. Hiç kusura bakmasın!
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:32
-
Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
-
Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
-
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
Fırtına evinde 20’ye 17 önde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.