 Mutsuz insanlarla çalışıyorum – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Mutsuz insanlarla çalışıyorum

    Mutsuz insanlarla çalışıyorum
    Çalımbay, Trabzonspor'daki sıkıntının fazla oyuncu olduğunu dile getirerek, "Mutsuz insanlarla zaman zaman çalışıyorum. Oyuncularımın hepsi oynamak istiyor ama oynatamıyorum maalesef. Üstüne koya koya gidiyoruz ama kötü şeyleri de görüyoruz. Devre arasında bütün önlemleri alacağım. Alınmazsa bu sıkıntılar devam eder. Taraftarların şampiyonluk isteği normal, olunmaması için neden yok" dedi.

    Gol yağdırıyor
    Bordo-mavililer, Ersun Yanal yönetiminde ligin ilk 8 haftalık bölümünde attığı 17 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Çalımbay ile ligde 6 maça çıkan Trabzonspor, bu periyotta 11 gol atarken, rakiplerine 6 kez (3'ü kendi kalesine) gol şansı tanıdı. Ayrıca Çalımbay yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 2 maçta toplam 10 gol atan bordomavililer, rakiplerine gol izni vermedi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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