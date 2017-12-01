 Kolbastı jesti – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kolbastı jesti

    Kolbastı jesti
    Bordo-mavili taraftarlar, Erzurum'da kendilerine ayrılan misafir takım tribününü doldurdu. Soğuğa rağmen bir grup Erzurumspor taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı. Erzurumspor Kulübü, maç öncesi statta kolbastı çalarak, Trabzon'a jest yaptı. da maçtan sonra Erzurumspor'a misafirperverliği için teşekkür etti.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kolbastı jesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN