 Maç 17.30’da – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Maç 17.30’da

    Maç 17.30’da
    KARADENİZ Fırtınası'nın 30 Kasım'da deplasmanda BB Erzurum ile oynayacağı Türkiye Kupası 5. tur maçının saati değişti. Daha önce 19.30 olarak açıklanan karşılaşmanın saati Erzurum'daki sert kış şartları düşünülerek 17.30'a çekildi. 30 Kasım'da akşam saatlerinde havanın eksi 8 derecelere düşmesi bekleniyor.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
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