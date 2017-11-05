İlk 8 haftada 21 golle ligin en fazla gol yiyen takımı olan bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 4 resmi karşılaşmada kalesinde 2 gol gördü.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal döneminde ligin ilk 8 haftasında Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında 1'er, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 2'şer, Göztepe maçında 3, Aytemiz Alanyaspor maçında 4 ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında da 6 gol yedi.

Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından 3'ü lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 4 resmi karşılaşmaya çıktı. Ligde Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen, Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden ve Kayserispor ile 0-0 berabere kalan bordo-mavili takım, kupada Çorum Belediyespor'u 6-0 yendi.

Bordo-mavililer, böylelikle son 4 resmi maçta kalesinde 2 gol görerek, ilk 8 haftadan daha iyi bir grafik ortaya koydu.



YEDİĞİ GOL ORTALAMASI DÜŞTÜ

Trabzonspor'un yediği gol ortalaması da son haftalarda büyük düşüş gösterdi.

Ligin ilk 8 haftasında maç başına 2,62 gol ortalaması kalesinde gören bordo-mavililer, son 4 resmi maçta ise 0,50 gol ortalamasıyla karşılaşmaları tamamladı.



12 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ

Trabzonspor, ligde 12 maç sonra kalesinde gol görmedi.

En son geçen sezonun 32. haftasında Medipol Başakşehir ile sahasında 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, 12 maç aradan sonra gol yemedi.

Karadeniz ekibi, 21 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 168 gün sonra Kayserispor maçıyla kalesini tekrar gole kapadı.