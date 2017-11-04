Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!

Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynan maçta Sofiane Feghouli ile yaşadığı olay sonrası kırmızı kart gören Olcay Şahan'ın cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Futbolcu Olcay Şahan'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Erteleme isteminin reddine, oybirliği ile,



Karar verilmiştir.



Tahkim Kurulu