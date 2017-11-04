Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Tahkim Kurulu, Olcay Şahan'a verilen 3 maçlık men cezasını onadı.
Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynan maçta Sofiane Feghouli ile yaşadığı olay sonrası kırmızı kart gören Olcay Şahan'ın cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Futbolcu Olcay Şahan'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Erteleme isteminin reddine, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
Tahkim Kurulu
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:58
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
SSS BIRAKIN BU İŞLERİ HAFTAYA YERİN DİBİNE SOKARSINIZ...
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
Hakan Ne tarihi ama.tarihte 11 futbolcuda yabanci ona denk geldi.hic derbi alamadi.oyun okuma sifir.yarin fatih terimle kiyaslarsiniz
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''Kötü izleri sildik''
Toplam 2
Yorum
hy onur ne zaman röpörtaj verse trabzonspor yeniliyor
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