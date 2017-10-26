Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Burak Yılmaz'ın sakatlığında tek forvet çıkan Hugo Rodallega attığı 2 gole gördüğü kırmızı kartla gölge düşürdü.
NE YAPTIN HUGO!
Bu tür maçlarda rakibe saygı duymazsanız, şaşkınlık verici sonuçlar alabilirsiniz. Ancak Çorum Belediyespor karşısında Trabzonspor'un oldukça ciddi bir sınav verdiğini söyleyebilirim. Maçın başladığı andan itibaren Rıza Çalımbay'ın önem verdiği kanat organizasyonlarını harfiyen uygulamaya çalışan Trabzonspor'da, Rodallega hücum hattında oldukça çalışkandı.
Ancak 64. dakikada Yasin'e yaptığı hareket sonrası yediği kırmızı kartın hoş görülecek hiçbir yanı yok. Hele ki Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle en az iki hafta oynamayacağı haftalarda Rodallega'nın bu davranışı Trabzonspor'un canını ciddi şekilde sıkacaktır. Galibiyet her şekilde, kime karşı olursa olsun güzeldir ve moral verir ancak Rodallega'nın yokluğu Galatasaray maçı öncesi keyifleri kaçmasına neden oldu. Yine de kadro derinliği içerisinde hem Burak, hem de Rodallega'nın yokluğu bir şekilde telafi edilecektir.
Mini yorum - Yunus E. Sel
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:34
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Caner'e soruşturma
Toplam 17
Yorum
Adam Ya geçin bunları. Fb li volkan Demirel küfür etti gi zaman herşey normal. Ama bjk kesen biri ettiği zaman. Soruşturma.
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Tosic ve Talisca ifade verdi
Toplam 14
Yorum
kartal Beşiktaşın üzerine 4 koldan yüklenen türk milletini onurlandırmak için şampiyonlar liginde ter döküyo takımımız. Adelet sadece Beşiktaşa var
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Trabzonspor G.Saray maçına forvetsiz çıkıyor
Toplam 31
Yorum
Gslı Hesap kitap hep size yapılıyor..Takım 3-0 önde 2.yarı adamı oyundan alayım demiyor hoca.Sonra bana ırkçılık yaptı diyor yürü git ordan..
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