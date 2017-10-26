Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!

Burak Yılmaz'ın sakatlığında tek forvet çıkan Hugo Rodallega attığı 2 gole gördüğü kırmızı kartla gölge düşürdü.

Kolombiyalı 64'te ceza sahasında, Çorum Bld.'li Yakup ile kafa kafaya geldi. Yakup kendini yere bıraktı. Arkası dönük olduğu için olayı görmeyen orta hakem Arda Kardeşler, yardımcısının uyarısı ile Rodallega'ya 'kafa attığı' gerekçesiyle direkt kırmızı çıkardı. Kolombiyalı, G.Saray maçında forma giyemeyecek. Burak da sakat olduğu için Rıza Çalımbay'ın derbide N'Doye'a şans vermesi bekleniyor.



NE YAPTIN HUGO !

Bu tür maçlarda rakibe saygı duymazsanız, şaşkınlık verici sonuçlar alabilirsiniz. Ancak Çorum Belediyespor karşısında Trabzonspor'un oldukça ciddi bir sınav verdiğini söyleyebilirim. Maçın başladığı andan itibaren Rıza Çalımbay'ın önem verdiği kanat organizasyonlarını harfiyen uygulamaya çalışan Trabzonspor'da, Rodallega hücum hattında oldukça çalışkandı.



Ancak 64. dakikada Yasin'e yaptığı hareket sonrası yediği kırmızı kartın hoş görülecek hiçbir yanı yok. Hele ki Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle en az iki hafta oynamayacağı haftalarda Rodallega'nın bu davranışı Trabzonspor'un canını ciddi şekilde sıkacaktır. Galibiyet her şekilde, kime karşı olursa olsun güzeldir ve moral verir ancak Rodallega'nın yokluğu Galatasaray maçı öncesi keyifleri kaçmasına neden oldu. Yine de kadro derinliği içerisinde hem Burak, hem de Rodallega'nın yokluğu bir şekilde telafi edilecektir.



Mini yorum - Yunus E. Sel