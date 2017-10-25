Trabzonspor'dan Çorum Belediyespor'a hasılat jesti
Bordo-mavili kulüp, Çorum'da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, maç biletlerinin satışından elde edilen hasılattan alacağı payı Çorum Belediyespor'a bağışladı
Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ekim 2017, Çarşamba 18:52
TFF 3. Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor'un kulüp başkanı Zeki Gül, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettikleri Trabzonspor'un, maç bileti hasılat payını kendilerine bıraktığını söyledi.
Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda karşılaştıkları Trabzonspor'a 6-0 yenilerek kupadan elenmelerine karşın konuk ekibin yaptığı jestle mutlu olduklarını belirtti.
Ziraat Türkiye Kupası statüsüne göre, karşılaşmayı kazanan Trabzonspor'un, maçtaki bilet gelirinin yüzde 60'ını almaya hak kazandığını hatırlatan Gül, "Bu konuda geçen yıl olduğu gibi Trabzonspor yetkililerinden bir ricada bulunmuştuk. Sağ olsunlar, bizleri yine kırmadılar ve bilet gelirinin tamamını kulübümüze bıraktılar. Trabzonspor yönetimine, iki yıldır yaptıkları bu jestten ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Öte yandan, iki takım arasında Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada yaklaşık 56 bin liralık hasılat elde edildiği öğrenildi.
Yapsanız ne olur adamlar hala Trabzon kümeye diye bağırıyor.cevapla 25.10.2017 20:10
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Kars 36 Spor'a coşkulu karşıl...
-
Bucaspor, Amed Sportif'i yıktı
-
Demir Grup Sivasspor evinde t...
-
Gençlerbirliği 3 golle turladı