 Trabzonspor'dan Çorum Belediyespor'a hasılat jesti - Türkiye Kupası - 26 Ekim 2017 Perşembe

Trabzonspor'dan Çorum Belediyespor'a hasılat jesti

Bordo-mavili kulüp, Çorum'da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, maç biletlerinin satışından elde edilen hasılattan alacağı payı Çorum Belediyespor'a bağışladı

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Türkiye Kupası 25 Ekim 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ekim 2017, Çarşamba 18:52

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor'un kulüp başkanı Zeki Gül, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettikleri Trabzonspor'un, maç bileti hasılat payını kendilerine bıraktığını söyledi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda karşılaştıkları Trabzonspor'a 6-0 yenilerek kupadan elenmelerine karşın konuk ekibin yaptığı jestle mutlu olduklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası statüsüne göre, karşılaşmayı kazanan Trabzonspor'un, maçtaki bilet gelirinin yüzde 60'ını almaya hak kazandığını hatırlatan Gül, "Bu konuda geçen yıl olduğu gibi Trabzonspor yetkililerinden bir ricada bulunmuştuk. Sağ olsunlar, bizleri yine kırmadılar ve bilet gelirinin tamamını kulübümüze bıraktılar. Trabzonspor yönetimine, iki yıldır yaptıkları bu jestten ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan, iki takım arasında Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada yaklaşık 56 bin liralık hasılat elde edildiği öğrenildi.


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Ts61 Ts61

Yapsanız ne olur adamlar hala Trabzon kümeye diye bağırıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 25.10.2017 20:10
adem adem

şerfimiz var en azından

Aynı Görüşte misiniz?
evet15
hayır0
cevapla 25.10.2017 18:57
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