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Haberler Tenis Aryna Sabalenka Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

Aryna Sabalenka Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, ikinci tura yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 16:48
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Aryna Sabalenka Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gün sabah seansında birinci tur maçları oynandı.

Üç kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka, Rus raket Kamilla Rakhimova'yı 6-1 ve 6-0 biten setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek tur atladı.

Çinli Qinwen Zheng (8 numaralı seribaşı), Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşısında 6-4 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

İsviçreli Viktorija Golubic, iki kez Wimbledon şampiyonu Çek Petra Kvitova'yı 2-1 (3-6, 6-0, 6-4) yenerek turnuvanın dışına itti.

Tek erkeklerde ise ABD'li Tommy Paul (12), Danimarkalı rakibi Elmer Moller'i 6-7, 6-2, 6-3 ve 6-1 tamamlanan setlerle 3-1 yendi.

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