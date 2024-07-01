Wimbledon günün maçları - 1 Temmuz bugün hangi tenis maçları var?

Wimbledon heyecanı başlıyor. 137. kez düzenlenecek olan Wimbledon'da bu yıl toplam 50 milyon sterlin ödül dağıtılacak. Wimbledon, bu yıl 1-14 Temmuz tarihlerinde organize edilecek. Peki bugün hangi maçlar var? 1 Temmuz Wimbledon maç listesi ve detayları...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 TEMMUZ WIMBLEDON TENİS MAÇLARI

13:00 Grigor Dimitrov - Dusan Lajovic / S Sport Plus

15:00 Aleksandar Kovacevic - Daniil Medvedev / S Sport Plus

15:00 Stan Wawrinka - Charles Broom / S Sport Plus

15:30 Carlos Alcaraz - Mark Lajal / S Sport Plus - TRT Spor

17:00 E.Bektas - A.Sabalenka / S Sport Plus

17:00 Naomi Osaka - Diane Parry / S Sport Plus - TRT Spor Yıldız

17:30 Yekaterina Aleksandrova - Emma Raducanu / S Sport Plus

18:15 Viktoriya Azarenka - Sloane Stephens / S Sport Plus

19:00 Jannik Sinner - Yannick Hanfmann / S Sport Plus - TRT Spor Yıldız

19:30 Dolehide Caroline - Gauff Coco