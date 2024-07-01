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Wimbledon günün maçları - 1 Temmuz bugün hangi tenis maçları var?

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon bu sezon da heyecanla bekleniyordu. Sporseverlerin merak ettikleri arasında maçların yayın tarihleri ve saatleri de yer alıyor. Peki, 1 Temmuz bugün hangi tenis maçları var?

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 08:23
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Wimbledon günün maçları - 1 Temmuz bugün hangi tenis maçları var?

Wimbledon heyecanı başlıyor. 137. kez düzenlenecek olan Wimbledon'da bu yıl toplam 50 milyon sterlin ödül dağıtılacak. Wimbledon, bu yıl 1-14 Temmuz tarihlerinde organize edilecek. Peki bugün hangi maçlar var? 1 Temmuz Wimbledon maç listesi ve detayları...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 TEMMUZ WIMBLEDON TENİS MAÇLARI

  • 13:00 Grigor Dimitrov - Dusan Lajovic / S Sport Plus
  • 15:00 Aleksandar Kovacevic - Daniil Medvedev / S Sport Plus
  • 15:00 Stan Wawrinka - Charles Broom / S Sport Plus
  • 15:30 Carlos Alcaraz - Mark Lajal / S Sport Plus - TRT Spor
  • 17:00 E.Bektas - A.Sabalenka / S Sport Plus
  • 17:00 Naomi Osaka - Diane Parry / S Sport Plus - TRT Spor Yıldız
  • 17:30 Yekaterina Aleksandrova - Emma Raducanu / S Sport Plus
  • 18:15 Viktoriya Azarenka - Sloane Stephens / S Sport Plus
  • 19:00 Jannik Sinner - Yannick Hanfmann / S Sport Plus - TRT Spor Yıldız
  • 19:30 Dolehide Caroline - Gauff Coco

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