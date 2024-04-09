Carlos Alcaraz Monte Carlo Masters Turnuvası'ndan çekildi

Tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Monte Carlo Masters Turnuvası'ndan çekildi.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 20 yaşındaki Alcaraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağ kolumdaki sakatlığı toparlamaya çalışıyordum ama bu mümkün olmadı. Gelecek sene görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Alcaraz, geçen ay bir diğer masters turnuvası Indian Wells'te şampiyonluğa uzanmıştı.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal da sakatlığı sebebiyle Monte Carlo Masters Turnuvası'ndan çekilmişti.