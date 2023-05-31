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Novak Djokovic Fransa Açık'ta 3. tura yükseldi!

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Fransa açıkta Marton Fucsovics'i 3-0 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 00:36
Novak Djokovic Fransa Açık'ta 3. tura yükseldi!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin dünya 3 numarası Novak Djokovic, 3. tura kaldı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gününde oynanan 2. tur maçları tamamlandı.

Turnuvada 2016 ve 2021 şampiyonu Sırp Djokovic, dünya 83 numarası Macar Marton Fucsovics ile karşılaştı. İki saat 44 dakika süren maçta 7-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelen Djokovic, 3. turda İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'nın (29 numaralı seribaşı) rakibi oldu.

Rus Andrey Rublev (7) ise dünya 61'incisi Fransız Corentin Moutet'yi 3-1 (6-4, 6-2, 3-6, 6-3) yendi ve 3. turda İtalyan Lorenzo Sonego ile eşleşti.

Polonyalı Hubert Hurkacz (13), Hollandalı Tallon Griekspoor'u 3-2 (6-3, 5-7, 6-7, 7-6, 6-4) ve İtalyan Lorenzo Musetti (17), Rus Alexander Shevchenko'yu 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) ile geçerek 3. tura yükseldi.

Dünya 94'üncüsü Perulu Juan Pablo Varillas ise İspanyol Roberto Bautista Agut'u (19) 3-2 (1-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-1) mağlup ederek 2. turda günün sürprizlerinden birine imza attı.

Varillas'ın Hurkacz ile eşleştiği 3. turda, Musetti ise Büyük Britanyalı Cameron Norrie (14) ile karşılaşacak.

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