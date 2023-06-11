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Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic şampiyon oldu!

Novak Djokovic, Roland Garros finalinde Casper Ruud'u yenerek zafere ulaştı ve tek erkeklerde en çok Grand Slam kazanan tenisçi oldu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 19:36 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 19:41
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic şampiyon oldu!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud'u 3-0 yenen Sırp raket Novak Djokovic, şampiyon oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Sırp raket Djokovic, geçen yılın finalisti de olan 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı.

Djokovic, 3 saat 13 dakika süren final karşılaşmasını 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazanarak grand slam zaferine ulaştı.

Sırp raket, 23. şampiyonluğuna ulaşarak grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırdı.

Djokovic, bu zafer öncesinde 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile paylaşıyordu.

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