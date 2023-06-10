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Roland Garros'ta kazanan Iga Swiatek oldu!

2023 Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nı Polonyalı tenisçi Iga Swiatek kazandı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 20:55
Roland Garros'ta kazanan Iga Swiatek oldu!

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci büyük turnuvasının kadınlar şampiyonunu belirleyecek maçta, 2020 ve 2022 şampiyonu Polonyalı Swiatek ile kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan Çek Muchova karşılaştı.

Rakibine yalnızca 3 puan verdiği ilk üç oyun sonunda 3-0 öne geçen Swiatek, mücadeleye güçlü bir başlangıç yaptı. 8. oyunda bir kez daha servis kıran Swiatek, Muchova'nın 14 basit hatasına karşı 5 hata yaptığı ilk seti 6-2 aldı.

İkinci setin başında da 3-0 geriye düşen Muchova, puan kazandıran vuruşlar ile hatalar arasındaki dengeyi kurması ve file önü puanlarındaki üstünlüğü sayesinde skoru 3-3'e getirmeyi başardı.

Swiatek'in peş peşe hatalar yaptığı 11. oyunda servis kıran Muchova, kendi servis oyununda kullandığı üçüncü set puanından yararlandı ve 7-5'lik skorla karşılaşmayı final setine taşıdı.

Geriden gelmenin moraliyle 3. sette rüzgarı arkasına alan Muchova, 2-0 üstünlük yakaladı ancak avantajı kullanamadı. Baskı altındaki puanlarda daha soğuk kanlı kalan Swiatek, seti 6-4, 2 saat 46 dakika süren maçı da 2-1 kazandı.

22 yaşındaki raket, Roland Garros'daki 3'üncü, kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti.

2020 ve 2022 Fransa Açık, 2022 ABD Açık'tan sonra bir kez daha mutlu sona ulaşan Swiatek, çıktığı 4. grand slam finalinden de zaferle ayrıldı.

Swiatek, Serena Williams'tan (1999 ve 2002 ABD Açık, 2002 Fransa Açık, 2002 Wimbledon) bu yana 4 grand slam şampiyonluğu kazanan en genç kadın tenisçi olarak kayıtlara geçti.

Swiatek ayrıca 2,3 milyon avro (yaklaşık 58 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

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