Haberler Tenis Sırp raket Novak Djokovic Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu

Sırp raket Novak Djokovic Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu

35 yaşındaki Sırp tenişçi Novak Djokovic, erkekler dünya sıralamasının en üst basamağında yer aldığı hafta sayısını 377'ye çıkararak Alman raket Steffi Graf'a ait rekoru egale etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 16:35
Sırp raket Novak Djokovic Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu

Sırp tenisçi Novak Djokovic, erkekler dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 377'ye çıkararak Alman raket Steffi Graf'a ait rekoru egale etti.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), erkeklerde yeni haftanın klasmanını açıkladı. Avustralya Açık dahil bu sezon teklerde 2 turnuva kazanan Djokovic, 7070 puanla İspanyol Carlos Alcaraz'ın (6480) önünde liderliğini sürdürdü.

Elde ettiği 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu Rafael Nadal ile paylaşan Djokovic, dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 377'ye yükseltti.

35 yaşındaki Djokovic böylece tenis oynadığı 1982-1999 yılları arasında 377 hafta boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Steffi Graf'a ait rekoru yakaladı.

Dünya 1 numarası unvanını en uzun süre taşıyan tenisçiler listesinde Graf ve Djokovic'i, Martina Navratilova (332 hafta), Serena Williams (319), Roger Federer (310) takip ediyor.

Erkekler dünya sıralaması 1973'ten bu yana ATP, kadınlar dünya sıralaması ise 1975'ten beri Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirleniyor.

DİĞER
Taha Duymaz’ın uğradığı zorbalıklara isyan etti! Ebru Polat: Defolun gidin
Bircan Bali canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! "Baraj patladı" yalanını yayıp günah çıkartmıştı "Hesap vereceksin Oğuzhan Uğur"
Kulübünden flaş açıklama! G.Saray...
G.Saray da istiyordu! F.Bahçe'de flaş Dybala gelişmesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Öztürk formasını depremzedeler için satıyor!
Tenisten de destek
Evim Yuvam Olsun kampanyası nedir, kimler başvurabilir?
Şaban ayı orucu hangi günler tutulur, sevabı nedir?
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia ve Icardi için bomba transfer iddiası! Valencia ve Icardi için bomba transfer iddiası! 16:44
Djokovic Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu Djokovic Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu 16:35
Tayvan Basketbol Ligi'nde dev kavga Tayvan Basketbol Ligi'nde dev kavga 16:30
Serdar Dursun'dan depremzede Ömer'e ziyaret! Serdar Dursun'dan depremzede Ömer'e ziyaret! 16:17
Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı 16:11
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi 18 eksik! Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi 18 eksik! 16:11
Daha Eski
'Türkiye' yazılı topa vurmayan Enes'e Trabzonspor forması! 'Türkiye' yazılı topa vurmayan Enes'e Trabzonspor forması! 16:10
Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor 15:57
Kayserispor Onur Bulut transferini mahkemeye taşıyor Kayserispor Onur Bulut transferini mahkemeye taşıyor 15:49
Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 15:40
G.Saray da istiyordu! F.Bahçe'de flaş Dybala gelişmesi G.Saray da istiyordu! F.Bahçe'de flaş Dybala gelişmesi 15:34
Stefan Kuntz ile Enes Ünal buluştu! Stefan Kuntz ile Enes Ünal buluştu! 15:32