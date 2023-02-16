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Milli masa tenisçi Abdullah Öztürk formasını depremzedeler için satıyor!

Son dakika haberleri... Paralimpik milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, 2016 Rio ve 2020 Tokyo'da altın madalya kazandığı formasını depremzedeler için açık artırmaya çıkardı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 15:46
Milli masa tenisçi Abdullah Öztürk formasını depremzedeler için satıyor!

Paralimpik oyunlarda üst üste iki altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, şampiyonluklar yaşadığı ay-yıldızlı formasını, depremzedelere maddi destek sağlayabilmek için açık artırmaya çıkardı.

Abdullah Öztürk yaptığı açıklamada, 2016 Rio ve 2020 Tokyo'da altın madalya kazandığında giydiği milli formanın önemine dikkati çekerek, "Hayalimde bu formayı üçüncü kez şampiyon olmak için Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda giymek vardı. Aziz milletimiz bu süreçte kenetlenerek dev bir yardım okyanusu oluşturdu. Ben de bu kıymetli sürece bir damla su olabilmek adına sporculuk hayatımın en kıymetli formasını depremzede vatandaşlarımız için açık artırmaya koyuyorum. Bütün dualarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla. Yaralarımızı hep birlikte saracak ve engelleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

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