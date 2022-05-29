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Rafael Nadal 5 set sonunda Fransa Açık çeyrek finalinde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 5 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 9 numaralı seribaşı Felix Auger-Aliassime'i 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı. Turnuvayı 13 kez kazanan Nadal, son şampiyon Djokovic ile yarı finale yükselme mücadelesi verecek

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 22:27
Rafael Nadal 5 set sonunda Fransa Açık çeyrek finalinde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 5 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 9 numaralı seribaşı Felix Auger-Aliassime'i 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günündeki tek erkekler mücadelesinde, Roland Garros'daki ilk 4. tur maçına çıkan Auger-Aliassime ile 13 şampiyonluğu bulunan Nadal karşılaştı.

Fransa Açık kariyerinin en zor maçlarından birini oynayan 35 yaşındaki Nadal, 4 saat 21 dakika sonunda 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle son 8'e kaldı. Nadal, çeyrek finalde geçen yılın şampiyonu Novak Djokovic'in karşısına çıkacak.

Erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev de dünya 131 numarası Bernabe Zapata'yı 3-0 (7-6, 7-5, 6-3) mağlup ederek çeyrek finalist oldu.

Kadınlardaki 4. tur maçında ise klasmanın 64. basamağındaki 2018 finalisti Sloane Stephens, 23 numaralı seribaşı Jil Teichmann'ı 2-0'lık (6-2, 6-0) skorla geçti.

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