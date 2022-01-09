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Djokovic'in savunmasında dikkat çeken ayrıntı! Corona virüsü...

Spor haberi... Son günlerde yaşadığı vize problemi ile gündemde... Dünya 1 numarası Novak Djokovic'in Avustralya Açık için hukuk mücadelesi sürüyor. Sırp raketin savunmasında ise bir ayrıntı dikkatleri çekti. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 16:23
Djokovic'in savunmasında dikkat çeken ayrıntı! Corona virüsü...

COVID-19 aşısı olmadığı için Melbourne'e girişinde vizesi iptal edilen dünya 1 numarası, tıbbi muafiyet için yaptığı itiraz sürecinin sonuçlanmasını mültecilerin yerleştirildiği tesiste bekliyor.

Sırp tenisçinin muafiyet avukatlarının duruşma öncesinde yaptıkları savunmayı Avustralya Federal Mahkemesi paylaştı. Djokovic'in 16 Aralık'ta coronavirüse yakalandığını iddia eden avukatlar, yıldız sporcu için geçici vize istiyor.

Ancak Djokovic cephesinin savunmasında soru işareti yaratan bir ayrıntı var. Fransız L'Equipe gazetesi, Djokovic'in pozitif test verdiğini iddia ettiği tarihten 2 gün sonra katıldığı katıldığı fotoğraf çekiminin görüntülerini paylaştı.

Perşembe gününden beri karantinada tutulan Djokovic'in kaldığı bina önünde hayranları toplanmaya devam ediyor.

Sırp taraftarlardan yoğun destek gören ünlü tenisçi hakkında nihai kararın salı gününe kadar verilmesi bekleniyor.

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