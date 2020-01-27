Nadal Avustralya'da çeyrek finalde - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Nadal Avustralya'da çeyrek finalde

Nadal Avustralya'da çeyrek finalde

Tenis Turnuvası'nda erkeklerde 1 numaralı seribaşı , 4. turda karşılaştığı 23 numaralı seribaşı 'u 3-1 (6-3, 3-6, 7-6, 7-6) mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kyrgios maç öncesi ısınmaya çıkarken, dün gece hayatını kaybeden efsane basketbolcu 'ın formasını giydi.

Tenis sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta erkeklerde 1 numaralı seribaşı , 23 numaralı seribaşı 'u 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günü, akşam seansındaki 4. tur maçlarıyla tamamlandı.

Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009'da elde eden Nadal ile seyircisi önünde oynayan Kyrgios karşılaştı. Kyrgios, ısınma sırasında, helikopter kazasında ölen 'ın formasını giydi.

Erkekler dünya 1 numarası Nadal, oldukça zorlandığı mücadeleyi, 3 saat 38 dakika sonunda 3-1 (6-3, 3-6, 7-6, 7-6) kazandı.

Maç sonu röportajında Kobe Bryant'ın kariyeri boyunca formasını giydiği 'ın şapkasını takan Nadal, ABD'li basketbolcunun asla unutulmayacağını söyledi.

Erkeklerdeki diğer müsabakada 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 17 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finalist oldu.

Kadınlarda ise 30 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova, 2016 şampiyonu ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i 2-1 (6-7, 7-6, 6-2) ile geçerek son 8 isim arasına girdi.

  1. 27.01.2020
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