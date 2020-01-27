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27 Ocak 2020, Pazartesi
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'ta eski şampiyon Wawrinka seribaşı Medvedev'i eledi

Avustralya Açık'ta eski şampiyon Wawrinka seribaşı Medvedev'i eledi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta erkeklerin 15 numaralı seribaşı , 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansındaki tek erkekler 4. tur maçında, 2014 şampiyonu Wawrinka ile 2019 ABD Açık'ta final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Medvedev karşılaştı.

34 yaşındaki Wawrinka, yaklaşık 3,5 saat süren mücadeleyi, 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem de 10 numaralı seribaşı Gael Monfils'i 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) mağlup ederek kariyerinde ilk kez 'ta son 8'e kaldı.

MUGURUZA VE HALEP ÇEYREK FİNALDE

Kadınlarda ise dünya sıralamasının 32 numarası Garbine Muguruza, 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens'i turnuvanın dışına itti. 2016 ve 2017 Wimbledon şampiyonu Muguruza, 4. tur maçını 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.

4 numaralı seribaşı Simona , 16 numaralı seribaşı Elise Mertens'i 2-0, 28 numaralı seribaşı Anett Kontaveit de dünya 56'ncısı Iga Swiatek'i 2-1 yenerek yoluna devam etti.

  1. 27.01.2020
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