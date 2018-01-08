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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Nadal'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj

    Nadal'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj

    Federasyonu Tenis Aile Birliğinin yürüttüğü "" projesine, İspanyol yıldız da destek verdi.

    Federasyonu, Twitter hesabında, Nadal'ın "Merhaba, ben Rafa Nadal. ." videosunu yayınladı. 10'u Fransa Açık'ta olmak üzere 16 grand slam kazanan Nadal, 21 Ağustos 2017'den beri tek erkeklerde dünya sıralamasının zirvesinde yer alıyor.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:09
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