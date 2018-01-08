Nadal'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj
Türkiye Tenis Federasyonu Tenis Aile Birliğinin yürüttüğü "Minik Eller Raket Tutsun" projesine, İspanyol yıldız Rafael Nadal da destek verdi.
Türkiye Tenis Federasyonu, Twitter hesabında, Nadal'ın "Merhaba, ben Rafa Nadal. Minik eller raket tutsun." videosunu yayınladı. 10'u Fransa Açık'ta olmak üzere 16 grand slam kazanan Nadal, 21 Ağustos 2017'den beri tek erkeklerde dünya sıralamasının zirvesinde yer alıyor.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:09
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Usta vurdu, Meriç ku rtardı
Toplam 1
Yorum
MB AFERİN MERİÇ
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İlk elemeyi yaptı
Toplam 1
Yorum
ert Emraha yazık olmuş çocuğa ne şans verildiki
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Sıra sende Yusuf Yazıcı
Toplam 2
Yorum
ts Yusuf Cenk kadar etmese de onun kadar kendini ispatlamış olmasa da 10 mil.euro eder, 1-2 yıl daha TS kalıp daha iyi olursa 20 eder.
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