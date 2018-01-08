Azarenka, Avustralya Açık'tan çekildi
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Victoria Azarenka, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a katılmayacak.
Kadın Tenisçiler Birliğinden (WTA) yapılan açıklamaya göre, 2017 Wimbledon'dan bu yana kortlardan uzak kalan Azarenka, 2016'nın aralık ayında dünyaya getirdiği oğlu Leo'nun süren velayet davası nedeniyle Avustralya Açık'tan çekildi.
Dünya sıralamasının 210. basamağındaki Belaruslu tenisçi, 2012 ve 2013 yıllarında şampiyonluk yaşadığı Avustralya Açık'ın organizatörleri tarafından özel davet almıştı.
28 yaşındaki Azarenka'nın yerine turnuvaya, dünya 108 numarası Ajla Tomljanovic davet edildi. Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 15 Ocak'ta başlayacak.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:17
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aslan jo nun yaşı küçük daha
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fbbb mehmet ekici,sakat falan değil.iyi oynayamadığı için sakat diyorlar.sakat olsa başka külübe gidermi.boşuna para verdik buna.
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