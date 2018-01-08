Teniste Türkiye şampiyonları belli oldu
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyet programında yer alan Spor Toto Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası, İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan final maçlarıyla tamamlandı.
Tek erkekler finalinde İbrahim Gündüz, Beşikta'tan takım arkadaşı Talha Yiğenler'i 4-2 yenerek kariyerindeki ikinci şampiyonluğu kazandı. Talha Yiğenler ise üst üste üçüncü kez finalde kaybederek Türkiye ikinciliğini elde etti. Fenerbahçe'den Ali Afşin Gül üçüncü, İstanbul Büyükşehir'den Batuhan Ulucak dördüncü sırayı aldı.
Tek kadınlarda son üç yılın Türkiye şampiyonu Sibel Altınkaya finalde Fenerbahçe'den takım arkadaşı Gülpembe Özkaya'yı 4-0 yenerek üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Gülpembe Özkaya ise 2016'da olduğu gibi bir kez daha Türkiye ikinciliğini elde etti. Bursa Büyükşehir'den Simay Kulakjçeken üçüncü, Kocasinan Belediye Spor'dan Betül Nur Kahraman dördüncü oldu.
Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculardan birinciler 4 bin TL, ikinciler 2 bin TL, üçüncüler ise bin TL para ödülü verildi.
Büyük çekişmenin yaşandığı Çift maçlarında ise birincilikleri, çift kadınlarda, Özge Yılmaz/Betül Nur Kahraman ikilisi birinciliği kazanırken, Aybala Koçal/Ece Haraç çifti ikinci, Sibel Altınkaya/Gülpembe Özkaya ikilisi üçüncü oldu. Çift erkeklerde ise İbrahim Gündüz/Talha Yiğenler çifti ilk sırayı alırken, Özgün Öztürk/Batuhan Ulucak ikilisi ikinci, Ali Afşin Gül/Z.Kürşat Çağlayan çifti üçüncülüğü elde ettiler.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:41
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Ozan'a eleştiri: Bir adım ileri gidemedi!
Toplam 2
Yorum
fbcan bir oyuncuyu kamp kadrosuna almamak yapılacak en büyük yanlıştır. Oyuncuyu alıp ekstra antreman verip pestilini çıkartmak daha mantıklı
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Usta vurdu, Meriç ku rtardı
Toplam 2
Yorum
zzz en son top direkten donmustu
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G.Saray'a dev gelir! 60 milyon...
Toplam 4
Yorum
1903edirne Beşiktaş, Akaretlerdeki taşındığı binaları yıllık 3.410.000 $'dan kiraya veriyor. GS'nin kiralaması sudan ucuz.Bedava. Aman dikkat!
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