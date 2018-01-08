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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Tayland'da ikinci tura yükseldi

    Marsel İlhan Tayland'da ikinci tura yükseldi

    , ATP Challenger Turnuvası tek erkeklerde Japon 'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

    Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen turnuvanın ilk turunda milli raket Marsel İlhan ile Japon rakibi Kento Takeuchi karşı karşıya geldi.

    Rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0'lık mağlup eden milli tenisçi Marsel İlhan, adını ikinci tura yazdırdı.

    Milli tenisçi, turnuvanın ikinci turunda İspanyol Bernabe Zapata Miralles ile Rus Ivan Nedelko'nun oynayacağı maçın galibiyle karşılaşacak.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:36
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