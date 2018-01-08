Marsel İlhan Tayland'da ikinci tura yükseldi
Milli tenisçi Marsel İlhan, ATP Challenger Turnuvası tek erkeklerde Japon Kento Takeuchi'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen turnuvanın ilk turunda milli raket Marsel İlhan ile Japon rakibi Kento Takeuchi karşı karşıya geldi.
Rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0'lık mağlup eden milli tenisçi Marsel İlhan, adını ikinci tura yazdırdı.
Milli tenisçi, turnuvanın ikinci turunda İspanyol Bernabe Zapata Miralles ile Rus Ivan Nedelko'nun oynayacağı maçın galibiyle karşılaşacak.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:36
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De Jong ilk kez konuştu: "Tudor..."
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gs senden kurtulduk bize o yeter yatarak kayarak futbol bir yere kadar
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Eljif’te B planı kiralama
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Başar Oynatılmalı
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kaya Bir gs'li olarak söylüyorum gel başakşehire senin kim olduğunu anlasınlar. Bize gel diyecemde seni istemez bu taraftarlar. Yazık vala
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