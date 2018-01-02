 Murray, Brisbane'den çekildi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Murray, Brisbane'den çekildi

    Murray, Brisbane'den çekildi

    Büyük Britanyalı tenisçi , sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

    Tek erkeklerde dünya klasmanının eski 1 numarası Murray, kalçasında devam eden sakatlığı nedeniyle 'daki sert zemin turnuvası Brisbane'den çekilme kararı aldı.

    30 yaşındaki tenisçi, turnuvanın internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezona güçlü bir başlangıç yapmak istediğini ve çekilme kararından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

    Temmuz ayından bu yana kortlardan uzak kalan Murray, dünya sıralamasında 16'ncılığa kadar geriledi.

    Sezonun ilk grand slam turnuvası Açık, 15 Ocak'ta başlayacak.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:15
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