Murray, Brisbane'den çekildi
Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.
Tek erkeklerde dünya klasmanının eski 1 numarası Murray, kalçasında devam eden sakatlığı nedeniyle Avustralya'daki sert zemin turnuvası Brisbane'den çekilme kararı aldı.
30 yaşındaki tenisçi, turnuvanın internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezona güçlü bir başlangıç yapmak istediğini ve çekilme kararından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.
Temmuz ayından bu yana kortlardan uzak kalan Murray, dünya sıralamasında 16'ncılığa kadar geriledi.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 15 Ocak'ta başlayacak.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 13:15
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Yıldız futbolcu yılbaşı partisinde fena dağıttı!
Toplam 1
Yorum
engin bu adam suanda roma da zirve yapiyor, bu görüntüler sonra özürdilemesi yetiyor..bizde olsa var ya, adami yasatmazlar
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İlk teklif yapıldı
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Yorum
istiyorsunuz ki her oyuncu dünya yıldızı veya ayarında olsun, biraz kendi oyuncunuza güvenin. Oyuncu yetiştirmeyim, yorulmayım ama hep başarılı olayım. Yok öyle dünya.
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Kaan ve Kenan’la ön anlaşma imzalandı
Toplam 5
Yorum
smokie :) bunu Udinese u19 da oynadığında niye sölemedin ? :D daha ucuz olurdu 25 Milyonun varsa sen al :D
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