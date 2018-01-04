 Tenis de Malatya, 2017’yi dolu dolu geçirdi – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    de Malatya, 2017’yi dolu dolu geçirdi

    Tenis de Malatya, 2017’yi dolu dolu geçirdi

    Malatya İntercourt Kulübü Başkanı Ali Acar, 2017 yılını başarılı bir şekilde geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

    2017 Aralık ayı itibari ile aktif olarak oynayan lisanslı sporcularının sayısının 170'e ulaştığını ifade eden Dr. Acar, "Yaz kış demeden açık ve kapalı kortlarımızda sporcularımıza profesyonel hocalarımız tarafından haftanın yedi günü dersler verilmeye devam etmektedir" dedi. Geçtiğimiz yıl içerisinde 7 adet Ulusal Tenis Turnuvasının düzenlendiğini kaydeden Acar, "Turnuvalarımıza 24 farklı ilde toplam da 382 oyuncu katılmıştır. Bu iller, komşu illerimiz başta olmak üzere Ordu, Samsun, Çorum, Tokat, Van, Ağrı, İzmir, Bursa, Antalya, Tunceli, Yozgat gibi farklı illerden katılım sağladılar. Geçtiğimiz yıl içerisinde kendi sporcularımızı da Adana, Mersin, Ankara, İstanbul illerinde yapılan turnuvalara gönderdik ve başarılı sonuçlar elde ettik" ifadelerine yer verdi. Geçtiğimiz yıl içerisinde Erzurum'da düzenlenen Spor Toto Doğu Ligi Kulüpler Arası Tenis Turnuvasında Malatya'yı en iyi şekilde temsil ettiklerini de belirten Acar, "Katıldığımız erkek takımlar kategorisinde 1'lik Kupasını kulübümüze getirdik" dedi. 2018 yılında da Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 13 adet ulusal turnuva talebinde bulunduklarını anımsatan Acar, "Amacımız, aktif lisanslı sporcu sayımızı artırmak, bu sporcuları Türkiye de düzenlenen klasman turnuvalarına göndererek Kulübümüz ve Malatya'nın adını Türkiye Tenis camiasında en iyi şekilde duyurmaktır" diye konuştu.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:03
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