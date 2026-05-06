CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Juan resitali

Juan resitali

Göztepe'nin golcüsü, takımını yarışta tutuyor. Trabzonspor ağlarını da havalandıran Brezilyalı yıldız, son 7 maçta 5 gol, 1 asistle Göz-Göz’ün Avrupa kupaları umudunu son iki haftaya taşıdı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
Juan resitali

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalıp son 2 haftaya 52 puanla 5'inci sırada giren Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva son maçlarda attığı gollerle takımını ayakta tuttu. Sezon başında vatandaşı Romulo'nun rekor bir bedelle Alman ekibi Leipzig'e satılmasının ardından sarı-kırmızılıların en önemli gol ayağı olan Juan, son 7 karşılaşmada 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Toplam gol sayısını 11'e çıkarıp kariyer rekoru kıran 24 yaşındaki futbolcu, Göztepe'nin adeta Avrupa umudu haline geldi.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Ara transferde 15 milyon euro teklif edilmesine rağmen Fransız ekibi Lille'e satılmayan sambacının, yaz döneminde daha büyük bir bonservisle gönderilmesi bekleniyor. G.Antep FK ve Samsunspor maçlarında Göztepe'nin en büyük gol umudu olacak yıldız forvet, geçen sezonu ise 7 golle tamamlamıştı. Juan'ın hücumdaki partnerleri olan Janderson 6 gol atarken, devre arası kiralanan Ürdünlü Sabra ve ara dönemde gelen Jeferson 1'er gol kaydetti. Diğer Brezilyalı golcü Guilherme ise forma bulmakta zorlandı ve siftah yapamadı.

VARSA YOKSA GALİBİYET

Trabzon deplasmanında 90+3'te galibiyeti kaçıran Göztepe, evinde Gaziantep FK karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Beraberliğe rağmen Başakşehir'in kaybetmesiyle 5. sıraya çıkan Göz-Göz, Avrupa hedefi için hata yapmak istiyor.

G.Saray'dan Bruno Fernandes harekatı!
F.Bahçe Guirassy'den vazgeçmiyor!
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki 300 milyonluk villa vurgunundan İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin kalecisi Komşu'dan gelecek!
G.Saray'ın orta sahası Almanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı isterse... Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı isterse... 01:03
Beşiktaş 90+8'de yıkıldı! Beşiktaş 90+8'de yıkıldı! 01:03
Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış 01:03
Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar 01:03
Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki 01:03
Hakan Safi adaylığını duyurdu! Hakan Safi adaylığını duyurdu! 01:03
Daha Eski
Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! 01:03
90+4'te penaltı kararı çıktı! 90+4'te penaltı kararı çıktı! 01:03
Arsenal Devler Ligi'nde finalde! Arsenal Devler Ligi'nde finalde! 01:03
TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı 01:03
F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! 01:03
F.Bahçe'ye sakatlık şoku! F.Bahçe'ye sakatlık şoku! 01:03