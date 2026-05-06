Juan resitali

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalıp son 2 haftaya 52 puanla 5'inci sırada giren Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva son maçlarda attığı gollerle takımını ayakta tuttu. Sezon başında vatandaşı Romulo'nun rekor bir bedelle Alman ekibi Leipzig'e satılmasının ardından sarı-kırmızılıların en önemli gol ayağı olan Juan, son 7 karşılaşmada 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Toplam gol sayısını 11'e çıkarıp kariyer rekoru kıran 24 yaşındaki futbolcu, Göztepe'nin adeta Avrupa umudu haline geldi.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Ara transferde 15 milyon euro teklif edilmesine rağmen Fransız ekibi Lille'e satılmayan sambacının, yaz döneminde daha büyük bir bonservisle gönderilmesi bekleniyor. G.Antep FK ve Samsunspor maçlarında Göztepe'nin en büyük gol umudu olacak yıldız forvet, geçen sezonu ise 7 golle tamamlamıştı. Juan'ın hücumdaki partnerleri olan Janderson 6 gol atarken, devre arası kiralanan Ürdünlü Sabra ve ara dönemde gelen Jeferson 1'er gol kaydetti. Diğer Brezilyalı golcü Guilherme ise forma bulmakta zorlandı ve siftah yapamadı.

VARSA YOKSA GALİBİYET

Trabzon deplasmanında 90+3'te galibiyeti kaçıran Göztepe, evinde Gaziantep FK karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Beraberliğe rağmen Başakşehir'in kaybetmesiyle 5. sıraya çıkan Göz-Göz, Avrupa hedefi için hata yapmak istiyor.