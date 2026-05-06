Avrupa hesapları

Lider G.Saray'ı 4-1 yenerek 4'te 4 yapan Samsunspor, bitime 2 hafta kala Avrupa hedefini sürdürdü. Kırmızı şimşeklerin kalan 2 maçı, direkt rakipleri ile olacak. Karadeniz ekibi, ilk olarak cumartesi günü 3 puan üzerindeki Başakşehir'e konuk olacak. Kazanırsa Başakşehir'le puanını eşitleyecek ve ilk maçta 2-0 yenildiği rakibini 3 farklı yenerse ikili averajla öne geçecek. Ligdeki son maçını 5. Göztepe'yle evinde oynayacak kırmızı beyazlılar, Göz-Göz'ün G.Antep FK karşısında puan kaybetmesi halinde Samsun'daki maç ligin 5.'sini belirleyecek. Samsun ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor veya Beşiktaş'ın kazanması halinde, Göztepe ve Başakşehir'i geçerse Avrupa kupaları hayalini gerçekleştirecek.

KOZ MARIUS CHERIF

Samsunspor'un kritik Başakşehir maçında kozları, lider Galatasaray'a ikişer gol atan 28 yaşındaki Çadlı Mouandilmadji ve 30 yaşındaki Ndiaye olacak

SAMSUNSPOR'DA HIRSLI ÇALIŞMA

Samsunspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kırmızı beyazlılar, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.