Antalyaspor’dan G.Saray’a gözdağı

Alanyaspor beraberliğiyle son iki haftaya düşme hattındaki G.Birliği'nin 1 puan üzerinde giren Antalyaspor'da Başkan Rıza Perçin, lider G.Saray'la deplasmandaki şampiyonluk maçı öncesinde umut dağıttı. Perçin, "G.Saray veya başka bir takım için özel prim belirlemedik. Kendi prim sistemimiz var. Antalyaspor'un iyi olması için illa ki prim olacak. Sonuçta can derdindeyiz. G.Saray maçı bizim için çok çok önemli. Tüm konsantrasyonumuz puan alabilmek. Tabii ki çok zor ama elimizden geleni yapacağız" dedi.