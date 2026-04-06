Fırsat tepti

Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Samsunspor, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maç 2-2 berabere sona erdi. Kırmızı- beyazlıların golleri 42. ve 72. dakikalarda Holse'den geldi. Yeşil-beyazlıların golleri ise 23'te Bardhi (penaltıdan) ve 78'de Kramer ile fileleri havalandırdı.

4. KEZ PENALTI KAÇIRDI

Konuk takımda Adama Nagalo 90. dakikada, Mouandilmadji'ye yaptığı faulün ardından penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Samsunspor'dan Olivier Ntcham'ın 90+3'te kullandığı penaltıda, kaleci Bahadır Güngördü'yü geçemedi. Kamerunlu orta saha, kırmızı beyazlı forma altında bu sezon ilk kez penaltı kaçırdı toplamda ise 4. kez penaltı kaçırma şanssızlığını yaşadı.