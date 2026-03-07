Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

OSIMHEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Osimhen'in yarın akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'de yer alması bekleniyor.
MAÇ ÖNCESİ SON DURUM
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide galibiyetlerde sarı-kırmızılıların 5'e 4 üstünlüğü bulunuyor.
Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında Galatasaray'ı, Süper Lig'de 9 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 7 galibiyet elde ederken, rakibine sadece 1 kez kaybetti.
