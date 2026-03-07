CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri öncesinde taraftarlar Victor Osimhen'in Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Yıldız golcünün durumu hem taraftarlar hem de futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Osimhen, takımının hücum hattındaki en etkili isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle Beşiktaş gibi güçlü bir rakip karşısında sahada olup olmayacağı büyük önem taşıyor. Peki, Osimhen Beşiktaş maçında forma giyecek mi? İşte cevabı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 08:06 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 14:59
Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

"Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

OSIMHEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen'in yarın akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide galibiyetlerde sarı-kırmızılıların 5'e 4 üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında Galatasaray'ı, Süper Lig'de 9 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 7 galibiyet elde ederken, rakibine sadece 1 kez kaybetti.

G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı!
Dolmabahçe'de dev düello! İşte derbinin 11'leri
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
İran'dan füze kararı: Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi | Trump'a "teslimiyet" resti | Dubai'de dron alarmı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş taraftarı derbide desibel rekorunu kırmak istiyor!
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Virgil van Dijk'tan G.Saray itirafı! Virgil van Dijk'tan G.Saray itirafı! 14:47
Serie A’da önemli randevu | Cagliari-Como maçı Serie A’da önemli randevu | Cagliari-Como maçı 13:29
Levante-Girona maçı bilgileri | La Liga Levante-Girona maçı bilgileri | La Liga 12:58
Süper Lig’de dev derbi Süper Lig’de dev derbi 12:40
Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! 12:22
Osasuna-Mallorca maçı bilgileri | La Liga Osasuna-Mallorca maçı bilgileri | La Liga 12:10
Daha Eski
Amedspor-Serik Belediyespor maçı bilgileri! Amedspor-Serik Belediyespor maçı bilgileri! 11:51
G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! 11:41
Köln-Borussia Dortmund maçının detayları! Köln-Borussia Dortmund maçının detayları! 11:27
Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! 11:18
Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! 11:11
RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! 11:02