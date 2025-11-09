CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a 1-0'lık skorla yenildi. Bu maçın ardından Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Günün en son biten maçında ise Samsunspor evinde İkas Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte bu karşılaşmaların ardından güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 21:09 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 22:46
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a 1-0'lık skorla yenildi. Bu maçın ardından Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Günün en son biten maçında ise Samsunspor evinde İkas Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte bu karşılaşmaların ardından güncel puan durumu...

12. HAFTADA GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Galatasaray | 29 puan

2- Fenerbahçe | 28 puan

3- Trabzonspor | 25 puan

4- Samsunspor | 23 puan

5- Göztepe | 22 puan

6- Beşiktaş | 20 puan

7- Gaziantep FK | 19 puan

8- Corendon Alanyaspor | 15 puan

9- TÜMOSAN Konyaspor | 14 puan

10- ÇAYKUR Rizespor | 14 puan

11- Kocaelispor | 14 puan

12- RAMS Başakşehir | 13 puan

13- Hesap.com Antalyaspor | 13 puan

14- Gençlerbirliği | 11 puan

15- Kasımpaşa | 10 puan

16- Zecorner Kayserispor | 9 puan

17- İkas Eyüpspor | 8 puan

18- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 7 puan

Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat!
