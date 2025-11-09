CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Karagümrük evinde nefes aldı! Konyaspor'u 2-0'la geçti (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında konuk ettiği Konyaspor’u 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 16:27 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 16:44
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada David Datro Fofana'dan geldi. İlk yarıda bulduğu iki golle rahatlayan kırmızı-siyahlılar, ikinci yarıda skoru korumayı başararak haftalar sonra taraftarına galibiyet sevinci yaşattı.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 7'ye yükseltirken Konyaspor 14 puanda kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük, Eyüpspor deplasmanında sahne alacak. Konyaspor ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

23. dakikada Konyaspor savunmasında Calusic'in uzun pasına iyi hareketlenen Umut Nayir'in topla birlikte ilerledikten sonra ceza yayından vuruşunda kaleci Grbic, sol köşeye yönelen meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

32. dakikada Sam Larsson'un ceza sahası dışından vuruşunda top penaltı noktası üzerindeki Serginho'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Bahadır'ın solundan ağlarla buluştu. İlk olarak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması üzerine golü iptal eden hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR uyarı sonrası kararını değiştirerek gol kararı verdi. 1-0

45. dakikada Çağtay Kurukalıp'ın kendi yarı alanında kazandığı topla birlikte rakiplerini çalımladıktan sonra verdiği pasa hareketlenen Fofana'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-0

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

67. dakikada Camacho'nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda uzak köşeye yönelen topu kaleci Bahadır kornere çeldi.

75. dakika Serginho'nun sol taraftan sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak dışarı gitti.

90+3. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Muleka'nın kafa vuruşunda top az farkla sol yandan dışarı çıktı.

