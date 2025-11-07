CANLI SKOR ANA SAYFA
Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Başakşehir FK'yı konuk ediyor. Ligdeki son 2 maçında mağlubiyet serisine kapılan ev sahibi ekip, 8 puan ve -6 averajla 16. sırada bulunuyor. Volkan Demirel'in öğrencileri, küme düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek. Başakşehir ise bu sezon henüz istediği performansı sergileyemese de Antalyaspor ve Kocaelispor karşısında üçer puan almasının ardından galibiyet serisini Gençlerbirliği deplasmanında 3'e çıkarmak istiyor. Peki Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 09:49
Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Gençlerbirliği - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Eryaman Stadyumu'nda Başakşehir'i ağırlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçta iki takım da kritik 3 puan için mücadele edecek. Ev sahibi ekibin düşme hattından uzaklaşmak için ihtiyaç duyduğu 3 puana konuk ekip ise üst sıralara yükselmek için bel bağladı. Antalyaspor deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetle moral depolayan turuncu-lacivertliler, ardından Kocaelispor'u da puansız göndererek galibiyet serisine girdi. Peki Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Başakşehir maçı, 7 Kasım Cuma günü oynanacak. Eryaman Stadyumu'nun en sahiipliğinde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gençlerbirliği - Başakşehir maçı detayları!

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Başakşehir arasında oynanacak 12. haftanın açılış maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Erenturk; Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek; Dele-Bashiru, Ulgun; Gurpuz, Koita, Tongya; Niang

Başakşehir: Sengezer; Bulut, Duarte, Ba, Sahiner; Ozdemir, Gunes; Sari, Crespo, Costa; Shomurodov

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SON DURUM

Ligde son 2 maçını kaybeden başkent ekibi, 8 puanla 16. sırada yer alıyor. TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetinin ardından Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenildi. Gençlerbirliği, sahasındaki 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken 3 mağlubiyet yaşadı. Başkent temsilcisinde tedavilerine devam edilen Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu ve kaleci Gökhan Akkan, Başakşehir karşısında görev yapamayacak.

Gençlerbirliği - Başakşehir maçı hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR'DE SON DURUM

Ligde oynadığı 11 müsabakada 3 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 13 puan ve averajla 10. basamakta girdi. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı son iki maçta Antalyaspor'u deplasmanda 4-0, Kocaelispor'u ise sahasında 1-0 mağlup etti.

Ömer Üründül’den Tedesco’ya eleştiri!
