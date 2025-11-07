Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gençlerbirliği - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Eryaman Stadyumu'nda Başakşehir'i ağırlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçta iki takım da kritik 3 puan için mücadele edecek. Ev sahibi ekibin düşme hattından uzaklaşmak için ihtiyaç duyduğu 3 puana konuk ekip ise üst sıralara yükselmek için bel bağladı. Antalyaspor deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetle moral depolayan turuncu-lacivertliler, ardından Kocaelispor'u da puansız göndererek galibiyet serisine girdi. Peki Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Başakşehir maçı, 7 Kasım Cuma günü oynanacak. Eryaman Stadyumu'nun en sahiipliğinde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Başakşehir arasında oynanacak 12. haftanın açılış maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Erenturk; Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek; Dele-Bashiru, Ulgun; Gurpuz, Koita, Tongya; Niang

Başakşehir: Sengezer; Bulut, Duarte, Ba, Sahiner; Ozdemir, Gunes; Sari, Crespo, Costa; Shomurodov

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SON DURUM

Ligde son 2 maçını kaybeden başkent ekibi, 8 puanla 16. sırada yer alıyor. TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetinin ardından Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenildi. Gençlerbirliği, sahasındaki 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken 3 mağlubiyet yaşadı. Başkent temsilcisinde tedavilerine devam edilen Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu ve kaleci Gökhan Akkan, Başakşehir karşısında görev yapamayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE SON DURUM

Ligde oynadığı 11 müsabakada 3 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 13 puan ve averajla 10. basamakta girdi. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı son iki maçta Antalyaspor'u deplasmanda 4-0, Kocaelispor'u ise sahasında 1-0 mağlup etti.