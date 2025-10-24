CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Hedef Avrupa

Hedef Avrupa

Kocaelispor'un Hırvat stoperİ Smolcic umut dağıttı. "Bizim hedefimiz de elbette elimizden gelenin en iyisini yapmak ve belki de aynısını başararak uluslararası arenaya çıkmak."

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedef Avrupa

Süper Lig'de Eyüp ve Konyaspor maçlarını kazanarak çıkışa geçen Kocaelispor'da kentle bütünleşme etkinlikleri de sürüyor. Yeşil-siyahlılarda Hırvat stoper Hrvoje Smolcic ve kaleci Serhat Öztaşdelen öğrencilerle bir araya geldi. İki futbolcu, kentin futbola ve Kocaelispor'a olan bağlılığını dile getirip, bu sevginin karşılığını taraftara verebilmek adına başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Süper Lig'in oyun kalitesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan 25 yaşındaki savunmacı, "Buraya geldiğimde şaşırdım. Futbol artık her yerde, neredeyse dünyanın her yerinde iyi. Ama Süper Lig'in bu kadar kaliteli olacağını beklemiyordum. Dünyadaki, Avrupa'daki en iyi ligler sıralamasındaki yeriyle ilgili olarak bir şey demek istemiyorum. Ama evet, şaşırdım ve bu ligin büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Birçok takım uluslararası oynuyor. Bizim hedefimiz de elbette elimizden gelenin en iyisini yapmak ve belki de aynısını başararak uluslararası arenaya çıkmak" diye konuştu.

"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM"

Smolcic, çocukların ilgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hırvat stoper, "Hırvatistan'da, Almanya'da ve Avusturya'da da bu tarz okul ziyaretleri yapmıştım. Burada sadece imza almak için bile çocukların ağladığını gördüm. Hiç böylesini görmemiştim" dedi.

ÇOCUKLAR ARMAYA AŞIK

Altınordu'dan gelen 20 yaşındaki genç kaleci Serhat Öztaşdelen de Kocaelispor'a olan büyük ilginin şaşkınlığını yaşadı. Genç eldiven, "Buranın taraftarı olarak, çocukların da bu armaya aşık olduğunu bugün de görmüş olduk. Bizi çok seviyorlar. Biz de bu sevgilerini karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Sahada elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması
REKLAM - İdefix
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 00:41
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! 00:41
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... 00:41
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması 00:41
Daha Eski
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 00:40
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 00:40
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 00:40
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! 00:40
Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar 00:40
Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! 00:40