Hedef Avrupa

Süper Lig'de Eyüp ve Konyaspor maçlarını kazanarak çıkışa geçen Kocaelispor'da kentle bütünleşme etkinlikleri de sürüyor. Yeşil-siyahlılarda Hırvat stoper Hrvoje Smolcic ve kaleci Serhat Öztaşdelen öğrencilerle bir araya geldi. İki futbolcu, kentin futbola ve Kocaelispor'a olan bağlılığını dile getirip, bu sevginin karşılığını taraftara verebilmek adına başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Süper Lig'in oyun kalitesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan 25 yaşındaki savunmacı, "Buraya geldiğimde şaşırdım. Futbol artık her yerde, neredeyse dünyanın her yerinde iyi. Ama Süper Lig'in bu kadar kaliteli olacağını beklemiyordum. Dünyadaki, Avrupa'daki en iyi ligler sıralamasındaki yeriyle ilgili olarak bir şey demek istemiyorum. Ama evet, şaşırdım ve bu ligin büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Birçok takım uluslararası oynuyor. Bizim hedefimiz de elbette elimizden gelenin en iyisini yapmak ve belki de aynısını başararak uluslararası arenaya çıkmak" diye konuştu.

"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM"

Smolcic, çocukların ilgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hırvat stoper, "Hırvatistan'da, Almanya'da ve Avusturya'da da bu tarz okul ziyaretleri yapmıştım. Burada sadece imza almak için bile çocukların ağladığını gördüm. Hiç böylesini görmemiştim" dedi.

ÇOCUKLAR ARMAYA AŞIK

Altınordu'dan gelen 20 yaşındaki genç kaleci Serhat Öztaşdelen de Kocaelispor'a olan büyük ilginin şaşkınlığını yaşadı. Genç eldiven, "Buranın taraftarı olarak, çocukların da bu armaya aşık olduğunu bugün de görmüş olduk. Bizi çok seviyorlar. Biz de bu sevgilerini karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Sahada elimizden geleni yapıyoruz" dedi.