G.Birliği’ne prim dopingi

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Mehmet Kaya göreve gelir gelmez futbolcular, teknik heyet ve kulüp personelinin güvenini kazandı. Başkan Kaya, Beşiktaş maçından önce futbolcuların tüm biriken alacaklarını ödedi. Bu, takımı motive ederken, müsabaka sonrası takımı ve teknik heyeti kutlayan Başkan Kaya prim müjdesi de verdi. Takıma duyurulan rakam basına açıklanmazken, futbolcular müjdeyi alkışlarla karşıladı.