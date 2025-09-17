Samsunspor-Kasımpaşa maçı izle | Samsunspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Thomas Reis yönetiminde lige damga vurmaya devam eden Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcisine karşı etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmasında hangi ekibin kazanacağı merak edilirken, futbolseveler "Samsunspor-Kasımpaşa maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Samsunspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 1. erteleme maçında oynanacak Samsunspor-Kasımpaşa maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.