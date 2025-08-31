RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası İstanbul derbisine sahne oluyor. RAMS Başakşehir, sahasında İkas Eyüpspor'u konuk ediyor. Milli araya moralli girmek isteyen her iki takım da kritik mücadelede sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Avrupa defterini kapatan Başakşehir, lige odaklanarak taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Eyüpspor ise geçtiğimiz hafta elde ettiği galibiyetle özgüven tazeledi.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Deniz D, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur E., Yusuf, Kemen, Shomurodov, Fayzullaev, Selke

İkas Eyüpspor: Felipe, Claro, Mujakic, Robin, Calegari, Kerem, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Umut

RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başladı.

BAŞAKŞEHİR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.