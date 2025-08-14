Yaka kamerası devrimi

TFF'DEN bir devrim daha geldi. Süper Lig ve 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulaması hayata geçirildi. Yapılan açıklamada, yaka kamerası uygulamasının ilk olarak Süper Lig'in açılış maçı olan Gaziantep FK-Galatasaray maçında denendiği, TFF temsilcisinin taktığı yaka kamerasıyla anlık görüntülerin kayıt altına alındığı belirtildi. 7 STADYUMDA kurulumu tamamlanan kameraların 4. hakemler tarafından da takılacağı ve otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtlarının 5 yıl süreyle saklanacağı aktarıldı. ODAKAN Yaka sisteminin, TFF ve ASELSAN iş birliğiyle Süper Lig ve 1. Lig'de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınmasının planlandığı duyuruldu.