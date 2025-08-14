CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Yaka kamerası devrimi

Yaka kamerası devrimi

TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulamasını hayata geçirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Yaka kamerası devrimi
TFF'DEN bir devrim daha geldi. Süper Lig ve 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulaması hayata geçirildi. Yapılan açıklamada, yaka kamerası uygulamasının ilk olarak Süper Lig'in açılış maçı olan Gaziantep FK-Galatasaray maçında denendiği, TFF temsilcisinin taktığı yaka kamerasıyla anlık görüntülerin kayıt altına alındığı belirtildi. 7 STADYUMDA kurulumu tamamlanan kameraların 4. hakemler tarafından da takılacağı ve otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtlarının 5 yıl süreyle saklanacağı aktarıldı. ODAKAN Yaka sisteminin, TFF ve ASELSAN iş birliğiyle Süper Lig ve 1. Lig'de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınmasının planlandığı duyuruldu.
