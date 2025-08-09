Samsunspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Samsunspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu başladı. İlk hafta müsabakasında Samsunspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Peki, Samsunspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SAMSUNSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Samsunspor - Gençlerbirliği maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SAMSUNSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Kocuk; Tomasson, Satka, Tavru, Drongelen; Makoumbou, Yuksel; Mouandilmadji, Kilinc, Ntcham; Musaba
Gençlerbirliği: Akkan; Altiparmak, Goutas, Zuzek, Hanousek; Etebo, Nalepa; Akbal, Uzum, Altiparmak; Mimaroglu
