Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu başladı. İlk hafta müsabakasında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Peki, Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Yigiter; Balci, Dzhikiya, Ozturk, Paal; Kaluzinski, Dikmen; Sinik, Omur, Storm; Cvancara
Kasımpaşa: Gianniotis; Winck, Szalai, Ciftpınar, Ozcan; Hajradinovic, Baldursson; Kol, Ben Ouannes, Barası; Kanatsızkus
