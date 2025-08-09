CANLI SKOR ANA SAYFA
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. İlk hafta maçında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılıp sezona iyi bir başlangıç yaparak iddiasını ortaya koymak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 09:31
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu başladı. İlk hafta müsabakasında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Peki, Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Yigiter; Balci, Dzhikiya, Ozturk, Paal; Kaluzinski, Dikmen; Sinik, Omur, Storm; Cvancara

Kasımpaşa: Gianniotis; Winck, Szalai, Ciftpınar, Ozcan; Hajradinovic, Baldursson; Kol, Ben Ouannes, Barası; Kanatsızkus

