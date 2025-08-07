Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de 2025-26 sezonu yarın oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasında görev alacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'de ilk haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

8 AĞUSTOS CUMA

21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan

9 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

21.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak

11 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay